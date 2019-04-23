迪士尼推一站式演唱會住玩體驗　吸高增值旅客

近年愈來愈多歌迷到世界各地追星聽演唱會，香港迪士尼樂園亦抓緊商機，推出一站式「酒店-樂園-演唱會」的度假娛樂體驗，預計今年或有多個大型戶外演唱會在「幻想道露天場地」舉行。而去年台灣樂隊「五月天」在上址舉行露天音樂會，就吸引了十二萬觀眾入場，帶動樂園入場人次增加近兩成，酒店房間銷售增加三成。樂園期望該表演場地能開拓演唱會旅遊市場，吸引高增值旅客訪港。



香港迪士尼樂園度假區會議展覽及商務活動總監關嘉麗表示，希望透過「演唱會度假體驗」推動會議展覽及獎勵旅遊，同時擴闊度假區的客源及創造商機，去年五月天演唱會，除了四成是本地客外，亦有來自海外、台灣、新加坡、日本等地的旅客，參加者多是青年人，帶動樂園入場人次及酒店銷售，今年再推三百套演唱會連樂園酒店的套票，亦於半小時內售罄。



香港缺乏大型戶外演唱會場地，關指，幻想道露天場地完全不受高度限制，可讓演出者任意打造舞台空間，樂園已接獲大型演唱會主辦單位、區內或國際巨星查詢場地及檔期，料今年內會有多個大型的戶外演唱會舉行。關續指，演唱會愛好者消費力強，連帶推出周邊消費，可推動樂園業務發展。



除演唱會度假體驗外，樂園亦舉辦主題企業活動，至今舉辦了五十場萬聖節包場活動，接待共四十萬名賓客，另亦有供企業團體選擇的「企業同樂之夜」，未來園內新增《魔雪奇緣》及Marvel主題區，設施由一百個增至一百三十個，有助吸引更多會議展覽及獎勵旅遊活動落戶香港迪士尼。