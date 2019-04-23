城大SCOPE副院長濫用學校資源　郵寄自家貨品

香港城市大學屬下自資院校被揭有高層涉嫌公器私用，自家生意亦利用大學郵寄服務，海外本地通通「免郵」！據悉香港城市大學專業進修學院(SCOPE)副院長(行政)麥娉婷於業餘自製護膚品，並對買家聲稱免郵，原來使用了印有校名的公文袋包裝貨品，把產品化成學校物品寄出。城大調查後指出，當事人承認曾使用學校出納部的郵寄服務寄出個人物品，校方將嚴肅跟進及按既定程序處理事件。



麥娉婷由二○一○年至上年擔任城大人文社會科學院的學院秘書職務，上年七月起出任SCOPE副院長(行政)一職。有知情者透露，麥由去年十月開始濫用學校郵寄服務，多於放工後，即七至八時將包裝好的自家製護膚品放城大公文袋內，再放到寄貨架上讓學校寄出，至今最少使用二十次，當中約一半寄往本地，另一半貨品以空郵方式寄往加拿大或英國。東網接獲多張貨品連公文袋的照片，包括兩盒一百毫升及兩盒兩百毫升寄至英國的護膚品。



有知情者透露，麥曾向人聲稱護膚品是為了教會朋友及親友而製作，惟上年於聖誕節員工聚會中大派自製的護膚品樣本，並附上寫有電郵地址的小卡，麥會向買家收取「製作成本」，「乳香沒藥膏」一百毫升為一百二十港元，五十毫升為七十港元，另外亦有驅蚊蠓止痕膏、濕疹紓緩膏、潤唇膏等，即使是海外買家亦毋須支付運費。



有職員發現有人濫用郵寄行為逾半年，曾向該校院長馬志強告發此事，馬只以「人哋寄文件好正常」帶過，並語帶威脅稱「你合約員工唔好理咁多嘢好喎！」職員坦言院長懶理投訴，「有咩投訴最簡單就係處理咗投訴嗰個人。」



城大專業進修學院回應指出，未有接獲職員濫用郵寄服務的投訴，但十分關注事件。經初步了解，當事人承認曾使用學校出納部的郵寄服務寄出個人物品，對此專業進修學院將會嚴肅跟進及按既定程序處理事件。

