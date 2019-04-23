H6 CONET毗鄰街道美化　攤檔新裝展地區特色

市建局繼兩年前完成翻新中環中心地下佔地逾二萬平方呎的社區共享空間「H6 CONET」後，去年起就分階段展開該空間的毗鄰街道美化工程，除了「執靚條街」，該局亦資助了街頭上原有的小販檔主更換全新攤檔，更邀請本地藝術家為攤檔畫畫「裝身」。有小販檔主直言新攤檔設計有助吸引人流，幫補生意，笑言︰「成條街都靚咗，檔口睇落都唔會似間爛屋！」



家族經營水果檔近五十年的檔主袁先生指，舊攤檔殘舊不堪，直言︰「未整之前好麻煩，因為頂部生銹而成日驚漏水，有次仲試過成個鐵閘塌落嚟！」他表示，近年因超市林立而較少人光顧，料新攤檔會吸引路人駐足幫襯，並說︰「檔口變靚，水果睇落當然吸引啲！」設計師黃志豪特意於攤檔畫上檔主愛犬及多款水果，配上勉勵字句為途人沿路打氣。



另一雀鳥攤檔檔主王先生指，隨着賣雀及手製雀籠生意式微，打算轉型售賣鳥類相關的工藝品，檔口養大外父一家，希望可以繼續經營，配合街道美化，帶出中環的歷史故事。設計師凌楚筠在新攤檔展現雀鳥及老香港的元素，並說︰「以前大家鍾意帶雀仔去飲茶，所以畫上彩雀、茶壺及茶杯。」



H6 CONET社區共享空間打通及連接中環中心附近的六條街道，包括同文街、機利文新街、機利文街、永安街、興隆街及鐵行里。市建局去年展開上述街道美化工程，務求將共享空間與周邊環境聯繫起來。該局現階段已為同文街的三個攤檔檔主更換攤檔，打算協助粉飾鐵行里及興隆街的大廈外牆，營造中西區獨有的歷史文化景觀。

