探射燈：環團促限制釣魚人數　保護生態

水塘違例垂釣問題嚴重，加上水務署未有就水塘釣魚的發牌數目「封頂」，魚類難於「休漁期」休養生息，或造成生態噩耗。有環保組織指出，水塘是本港郊野生態系統的一部分，有必要限制釣魚人數予以保護。



生態教育及資源中心總監程詩灝表示，本港水塘棲息着不少外來物種，包括魚類，釣魚人士釣獲本地原生物種的機會較小，難以評論有關違法垂釣活動是否僅造成負面生態影響。然而，他強調，水塘的作用並非單純養活魚類，它同時是構成整個郊野生態系統的重要部分，為哺乳類動物和雀鳥等其他生物提供賴以為生的資源。



程表示，持釣魚牌照人數持續遞升，意味着對水塘或其周遭環境的衝擊亦會有所增加。他認為，水務署現階段暫毋須就發牌數目設限，而是應倣效外地做法，規管各水塘每日的釣魚人數，並讓公眾自行在網上預先登記，以平衡市民對休閒垂釣的需求與水塘生態的健康發展。

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