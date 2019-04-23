探射燈：釣友貪水塘就腳　魚獲易「散貨」

在本港，除了到水塘，尚可到海邊和碼頭垂釣，是甚麼驅使釣友於「休漁期」以身犯險，冒着被檢控的風險在水塘下竿？有釣魚專家解釋指，原因主要有二，分別為水塘地理位置便利及較容易「散貨」。



香港磯釣聯盟主席羅永康表示，與海釣相比，垂釣淡水魚的準備工夫和成本一般較少，「上魚」的機會亦較大。「淡水魚用花生麩就得，十幾蚊買一斤可以釣成日，海釣用蟲餌嘅話，一日最少都要幾十蚊，成本貴啲。」然而，羅認為最關鍵的是到水塘釣魚比海釣更方便，毋須租船之餘，地點亦相對「就腳」。「區區都有水塘咁濟，揸車一陣就到，行上去都唔使太耐，起身去又得，放工去又得。」



羅續指，本港水塘育有不少具經濟價值的魚類，如鰂魚、鯪魚等，容易在市面出售。「淡水魚多人食，你去街市見到嗰啲，唔少都係水塘釣番嚟。」過去曾有釣客在水塘捕獲被稱為「淡水龍躉」的大頭魚，羅稱該魚體形大、味道佳，轉售酒家每斤可獲利60至70港元，大條的售價更高。

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