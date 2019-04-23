探射燈：當休漁期冇到　釣客水塘濫捕

東網早前揭發有疑似內地漁民殺入本港水塘圍網捕魚，記者近日再到多區視察，發現違例垂釣活動依然猖獗，令每年4至8月供魚類繁殖的水塘「休漁期」形同虛設。城門水塘有釣客單日「上魚」逾10條；在九龍水塘，有持釣魚牌的老翁知法犯法，左右開「竿」；入黑後的船灣淡水湖，非法釣友成群聚集，部分更走進水塘清洗釣魚用具。立法會議員斥水務署疏忽職守，促檢討巡查機制及執法準則。



本月初周末傍晚，東網記者在下城門水塘岸邊發現手持釣竿的中年漢，他對違法垂釣直認不諱，更展示「戰利品」，「今朝釣咗11條，但冇大魚，其他太細放咗。」他聲稱持有水務署發出的釣魚牌照，惟帶走的3條鰂魚體形偏小，疑未達牌照的魚獲長度要求，數量亦超出2條的上限。位處上游的上城門水塘，每逢假日吸引大批行山客，同日亦有最少2人蹲坐岸邊釣魚。



金山郊野公園內的九龍水塘亦是釣魚勝地。一名老翁於水壩下方同時放出2支魚竿靜候，不消一會即有魚上釣。老翁表示在此釣魚已有40年，雖然知道水塘已進入「休漁期」，但不擔心會被檢控。另一對中年男女則手持「浸籠」坐在離岸不遠處，見記者上前即將其收起，辯稱「浸籠」是在附近檢獲，並非他們帶來。



早前發現有疑似內地人捕魚的船灣淡水湖，入夜後仍然熱鬧，假日晚上可見最少5、6人在漆黑中頂着頭燈，拿着魚竿在水塘岸邊違釣。有人為覓得「靚位」，不惜涉水而行，又有人走進水塘中沖洗釣魚用具，有污染水塘之虞。



現時全港17個水塘及9個灌溉水塘，只於每年9月至翌年3月開放予公眾垂釣。釣魚人士須預先申請牌照，且只限使用一支釣竿及釣絲，每人每日的魚獲不得多於2條鱸魚、2條生魚，以及2條其他品種魚類。若釣獲體形過小的魚類，須放生回水塘內。任何人無牌釣魚或違反釣魚牌照的條件即屬犯罪，最高可處罰款1萬港元。



水務署回覆表示，職員每年在各水塘進行約2000次巡查，視察有否違例釣魚活動及執行其他職務。在2016年至2018年間，共發出9167個釣魚牌照，同期涉及違例釣魚活動的檢控及定罪個案則有24宗。



「1年巡2000次，平均得8宗檢控，傳媒去幾次都搵得多過佢！」漁農界立法會議員何俊賢批評，水務署檢控次數少，有疏忽職守之嫌，促請署方全面檢討，找出執法不力的問題根源，並向負責職員提供再培訓。

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