涉僭建案今裁決　鄭若驊丈夫潘樂陶重病入院無出庭

律政司司長鄭若驊捲入名下屯門海詩別墅四號獨立屋的僭建風波，最終獲「放生」，其夫潘樂陶擁有毗鄰的三號屋則涉嫌僭建水池和排水系統，被控違反《建築物條例》，潘不認罪。案件上月於裁判法院審訊後，法官今日(23日)頒布裁決。



惟潘樂陶今天未有到庭，其代表律師解釋稱，潘昨晚(22日)因重病入院，故今天無法到庭聽取裁決結果，由律師代表應訊。裁判官指本案只是傳票案件，不規定被告人必須親身到庭，故繼續在潘不在庭之下宣讀裁決。



涉案78歲被告潘樂陶，被控在前年4月2日至去年1月9日期間，未獲批准便在其屯門小欖樂翠街海詩別墅三號屋內，建造水池構築物。該水池大小是4.65米長、2.5米闊、1.24米高。案件早前在屯門法院審理，因負責審理該案的蘇文隆裁判官，現時轉往西九龍法院審理案件，故本案今日改在西九龍法院作出裁決。



案件開審時，據控方指，被告與女兒2012年底共同購入涉案單位，而地政總署前年4月2日拍到的高空照片顯示，別墅當時仍未建有水池。至去年1月9日，屋宇署測量師關汝傑到別墅調查時，發現屋外花園置有控罪提及的水池構築物，且建造前未獲建築事務監督批准。控方指該別墅建在斜坡上，別墅花園設在懸空的樓板上，樓板下方有石屎牆支撐。當涉案水池注滿後，池水重達14噸，會對樓板和石屎牆施加一定重量。



控方認為，水池屬永久構築物，若未經仔細研究圖則便加建，或影響結構安全，加上被告是工程師學會資深會員，應知道此情況須事先申請，而法庭需考慮的是有關水池是否屬建築物或建築工程。控方亦曾傳召屋宇署總測量師潘玉龍作供以證明其說法。



潘樂陶其後被裁定表證成立，他選擇不作供，但傳召辯方專家證人即工程師劉志宏作供。劉供稱，涉案水池既不屬於建築物，也不會令樓板超載，又指涉案水池只是一般商品，在美國製造，用途是「游泳版的跑步機」，用家需要手動注水和放水，不屬永久裝置。