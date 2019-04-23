鄭若驊與夫潘樂陶捲僭建醜聞　時序發展一貼睇晒

律政司司長鄭若驊去年初履新，即被揭發她及其丈夫潘樂陶各自擁有位於屯門的海詩別墅獨立屋出現多處僭建，惟鄭最終獲「放生」，潘擁有毗鄰的三號屋則涉嫌僭建水池和排水系統，被控違反《建築物條例》，今被裁定罪成及罰款兩萬港元。



以下為鄭若驊及潘樂陶僭建醜聞時序：



日期●事件



2018年



1月5日●中央任命鄭若驊為律政司司長，鄭若驊的屯門海詩別墅獨立屋被揭疑有僭建物，包括加建天台玻璃屋、儲物室、花園挖建水池等



1月6日●鄭若驊履新律政司司長，中午就僭建醜聞致歉，下午自爆鄰居潘樂陶為其丈夫，而潘的獨立屋亦疑有僭建物



1月9日●屋宇署派員到鄭若驊及潘樂陶的獨立屋調查，證實有9處僭建物



1月10日●鄭若驊辯稱搬入獨立屋後未作過改動，當時工作太忙、公職太多而「冇為意」有違規，承認政治敏感度有改善空間



1月21日●鄭若驊再為僭建醜聞致歉，又自爆南區物業有3處非法改裝



1月26日●屋宇署確認鄭若驊的淺水灣海峰園、沙田駿景園及火炭金豪工業大廈有僭建情況，已批准糾正工程



12月21日●刑事檢控專員決定就獨立屋僭建風波起訴潘樂陶，惟不檢控鄭若驊



2019年



1月18日●潘樂陶僭建案在屯門法院提訊，潘不認罪



3月26日●潘樂陶的僭建案被裁定表證成立



4月23日●潘樂陶僭建罪成，罰款2萬元