鄭若驊大宅僭建賴上手業主　首日履新律政司長即道歉

律政司司長鄭若驊去年初履新，即被揭發其位於屯門的豪華獨立屋海詩別墅有多處僭建，包括挖建地庫、加建天台儲物玻璃屋、改建圍欄和外牆，以及在花園加建小型水池等。她回應時則「賴上手業主」，聲稱購入單位時已有上述僭建物，僅承認自己警覺性不足，首日履新便就事件引起不便致歉。她又自爆鄰居潘樂陶就是其丈夫，對方的單位亦有多處僭建。



屋宇署數天後派人到鄭若驊及潘樂陶大宅調查，證實共有9處僭建，鄭若驊發聲明指會全力配合屋宇署，並盡快改正。後來，她又辯稱，在2008年買入獨立屋後未改動過，當時因工作太忙公職太多，無為意有僭建物，承認政治敏感度有改善空間。



到去年底，刑事檢控專員梁卓然宣布，在諮詢獨立法律意見後，沒有足夠證據檢控鄭若驊曾在其海詩別墅四號獨立屋僭建，卻對潘樂陶三號屋的僭建作出檢控。檢控事件引起社會嘩然，鄭若驊被指為求甩身，不惜大義滅親。梁卓然解釋，有關潘樂陶三號屋的僭建物，即水池構築物，有合理機會達致定罪，但天台屋、兩層高外牆擴建物和地庫則無足夠證據支持合理機會達致定罪。