潘樂陶因金屋藏嬌離婚　前妻獲7.7億元贍養費

潘樂陶是工程師，早在1977年創辦安樂工程集團，坐擁16間附屬公司，每年營業額逾40億港元。潘樂陶與前妻曾因贍養費爭拗對簿公堂至終審法院，他要支付或高達7.7億港元贍養費，足見其身家豐厚。



五十年代加入機電工程署學徒培訓計劃的潘樂陶，在港修讀電機及機械工程後赴英進修，取得英國工程師資格，九七前獲英女王頒授OBE勳銜，九七後亦獲特區頒授銅紫荊星章。他曾任環境諮詢委員會、能源諮詢委員會、律師紀律委員會、可持續發展委員會等委員會委員，以及香港工程師學會會長、英國機械工程師學會香港分部主席。其公司亦一度捲入澳門運輸工務司前司長歐文龍貪污案，但潘與公司均沒被起訴。



潘樂陶與前妻的贍養費官司，當年庭上披露，他與當護士的簡麗群於1968年在英國結婚，育有3名子女，當中2名子女先後離世，令兩人變得相對無言，2001年更開始分房睡。



惟簡麗群如常「洗衫煮飯」，關係和諧，直到2008年，她發現潘與女下屬有婚外情兼金屋藏嬌，2010年離婚。簡原獲逾3.7億港元贍養費，她不服上訴，後獲上訴庭加碼至逾5億港元，但兩人均不服，到2014年7月，終院駁回潘的上訴，簡三戰三勝之餘，終院更指原審及上訴庭少計了潘的身家，故簡的贍養費最終估計可增至逾7.7億港元。