鄭若驊僭建地庫涉呃按揭　議員追殺促秉公辦理

律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶的屯門獨立屋僭建案罪成，罰款2萬港元，同樣捲入僭建醜聞的鄭若驊雖未被起訴，惟至今仍未「甩身」；多個政黨早前先後向執法部門指控鄭涉欺詐，以僭建地庫呃銀行按揭。立法會議員尹兆堅指出，表面證據顯示鄭若驊當時未有提及僭建地庫存在，其銀行申請按揭問題是「沉冤未雪」，事件影響香港金融體系，金融管理局、警方等多方應該加緊處理。



尹續指，自己見過不少同類案件均會遭到檢控，不明白鄭若驊至今未被檢控，反問案件仍在處理當中還是有其他考慮因素。他重申，過去一段時間已有不少人就事件作舉報及投訴，希望執法部門能秉公辦理，以免予人「權貴大晒」觀感，損害法治及打擊政府管治威信。



對於刑事檢控專員「放生」鄭若驊，決定只向潘樂陶作出起訴，尹形容有關處理方法予人有避重就輕觀感，因為兩間獨立屋本身相連同樣有僭建，加上潘鄭為夫妻關係，他認為鄭在此事應共同承擔道德責任。



早前曾就鄭若驊僭建醜聞到灣仔警總報案的工黨郭永健透露，案件現時未有進展，認為進度太慢，直言感到失望，未來會繼續追問警方調查進度，希望能夠秉公辦理。