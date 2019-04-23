網民熱話：直播虐殺初生鼠　殘忍女生自稱患病要發洩

虐待動物是欺負弱小的表現，網上流傳多段短片及相片，疑有患憂鬱症的女中學生將未開眼、未長出毛的初生小鼠掟落街、用𠝹刀插死小鼠，影片中被𠝹刀插死的小鼠無力反抗，肚皮還流出鮮血，死前緊抱着𠝹刀，狀甚可憐。



有網民在Facebook專頁「愛動物大聯盟」 轉載一個Instsgram帳戶內的多條短片及多張相片，指該名女中學生聲稱患上憂鬱症，所以要虐待動物發洩。從短片及相片中看到事主將小鼠放在膠兜內，一時將膠兜內的小鼠掟落街，一時又將另一隻小鼠用𠝹刀插死，估計受害的小鼠至少有兩隻。其中一張截圖更寫有「跟男友Facetime順便殺鼠鼠」，並附有一隻小鼠表情符號，輕視動物生命的感覺令人毛骨悚然。



該名轉載的網民指，希望有人可以正視有情緒病或精神病並不是殺生的理由。



網民有話說：



Ronnie Ng：憂鬱症是藉口嗎？被殺害動物又向誰討命？



馮平山：生命不分大小，尊重大小生命是學做人第一步。



Cana Chau：唔係情緒病掛(啩)，簡直係瘋癲，變態，唔好俾(畀)理由自己去扼殺其他無辜、可憐動物小生命！





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