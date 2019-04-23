潘樂陶僭建罪成　官指水池佔寓所花園15%須事先申請

律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶的屯門海詩別墅三號獨立屋，因涉僭建水池和排水系統，西九龍法院裁判官今(23日)裁定違反《建築物條例》罪成，罰款2萬港元。裁判官裁決指，控方專家證人潘玉龍指涉案水池對所有樓板的結構都有明顯影響，說法過於籠統。裁判官認為專家證人必須獨立，不偏不倚，但潘玉龍明顯有既定立場，擁護控方，故拒絕接納其證供。裁判官另接納辯方專家證人劉志宏的證供，指劉的證供與屋宇署調查結果脗合，亦同意涉案水池其實不會令花園的樓板超載。



惟裁判官認為，即使水池本身便於移動，但水池四邊的木板與花園地板的款式相近，屬花園的一部分，另外水池移走後，亦要重新鋪好水池原位露出的泥土，需要一定人力和時間，故裁定水池是建築物。裁判官續指，涉案水池佔花園面積15%，被告有責任事先向屋宇署申請許可，即使水池不影響安全，也不代表水池不是僭建物，故裁定被告罪成。



辯方求情指，被告於1996年獲英女王頒授OBE勳銜，2003年再獲頒銅紫荊星章，其慈善基金並曾向科大捐贈1億港元。辯方指涉案水池不會構成危險，又指水池並沒連接供水和排水系統，只依賴水管和水桶裝水，強調被告只是無心之失，並非明知故犯。