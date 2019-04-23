大媽懶理「禁令」打卡　反斥勸阻居民係「怪獸」？

位於鰂魚涌英皇道的「怪獸大廈」建築群，成為不少港人及旅客的打卡熱點。惟近日有大媽懶理「禁拍令」，拍照留倩影呃like，更反斥勸阻的居民是「怪獸」？



由鰂魚涌海山樓、海景樓、益昌樓、益發樓及福昌樓組成的建築群，因兩旁大廈密集的壓迫感而著名，成為國際電影及MV的拍攝場地。不過遊人如鯽，影響附近居民的生活，5幢大廈的業主立案法團在去年初發出「禁拍令」，指該處屬私人地方，未經私可嚴禁拍攝。



不過有大媽明知「禁拍令」未解除，仍與友人站上該處石台，擺出各種姿勢，拍攝多張單人及團體合照，並將照片上傳至Facebook群組「香港行山遠足之友（吹水山谷）」，又在照片中標示「可愛」、「興奮」等心情。



她在貼文哭訴該處「禁拍令」仍未解除︰「已經畀怪獸大廈啲惡人趕啦。原來真係好多怪獸」。



有網民批評大媽明知故犯︰「去人屋企門口搞搞震，仲好意思話人」。有網民則指，每次經過怪獸大廈，仍發現有很多人打卡拍照︰「擾民，呢種人拉大隊去佢樓下日日嘈日日影，就知原來自己幾討厭」。



執業大律師陸偉雄曾接受東網訪問指，「怪獸大廈」有關告示已具免責聲明的效果，保安可用口頭勸喻的方式驅趕遊人、維持秩序。惟告示亦只屬溫馨提示性質，未足夠禁止遊人入內，如法團希望循法律途徑禁止，可向法庭申請禁制令。

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