奧基幼園入稟促浸信會拆CCTV　未來4年不可裝修

位於九龍歌和老街55號的浸信會奧基英文幼稚園，繼兩年前興訟揭露曾支薪380萬港元給業主九龍塘侵信會的懷疑「影子職員」後，於上周四(18日)再就裝修和安裝閉路電視爭議興訟，入稟高等法院要求法庭下令九龍塘浸信會拆除在幼稚園內安裝的6部閉路電視，以及禁止該教會未來4年在幼稚園所在樓層的多用途範圍進行裝修工程。



原告Oasis Kindergarten Limited，被告九龍塘浸信會。入稟狀指稱，原告是歌和老街55號2樓和3樓部分範圍的合法佔用人，並在該處經營「浸信會奧基英文幼稚園」。原告要求法庭下令被告自費拆除目前安裝在幼稚園2樓及3樓天花板的6部閉路電視，及把天花板回復在未安裝閉路電視前的原狀。



原告又要求法庭頒令，禁止被告在3樓的多用途範圍進行裝修或間格等工程，或設置一些構築物去阻礙該幼稚園房間的出入通道。原告又要求法庭頒令禁止被告未經准許進入該幼稚園的校舍，或取去和損毀原告的財物，而以上禁制令為期至2023年8月19日為止。



原告於兩年前曾入稟高等法院控告九龍塘浸信會時指稱，九龍塘浸信會於2012年4月委任原告在該大廈的2樓和3樓經營非牟利幼稚園，雙方於同年8月簽訂管理協議，原告其後才揭發自己在2012年至2015年期間，涉嫌非法地支付薪酬給沒有到該間幼稚園工作的九龍塘浸信會全職僱員，涉款超過380萬港元，要求法庭下令該教會交代款項的下落和歸還款項。