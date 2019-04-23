政Whats噏：港大民研將脫離港大　為獨立搞眾籌

定期就政府施政、官員民望等議題發表民調嘅香港大學民意研究計劃即將走進歷史，不過將會以另一種模式，過渡為獨立機構「香港民意研究所」繼續搞民研計劃。



計劃總監鍾庭耀已獲港大延長退休年齡，期間就民研計劃探討多個可能，最終決定搞獨立機構，繼續由佢領導，而未來會進行眾籌籌募經費，希望籌到600萬港元作啟動及成立工作。雖然日後要依賴公眾籌募維持運作，但鍾強調會維持誠信與品質嘅原則，唔會為五斗米折腰，惟過去做開嘅定期活動就要睇環境酌量自費進行，但佢對離開港大嘅感想係「無怨、無恨、無悔」。



民意研究所早喺今年2月註冊，5月4日將會正式營運，7月1日脫離港大。佢希望現時計劃嘅團隊可以過渡，一齊接受挑戰打天下，不過港大都會有其他崗位盡量讓佢哋留底。



另外，民意研究計劃今日發生甩轆事件，民研計劃原定今日公布「五大行政會議成員評分」嘅最新結果，但因預計發放時間，咁啱撞咗港大社科學學院與民研嘅未來發展舉行聯合記者會，所以要押後公布行會成員評分結果，直至另行通告為止，民研計劃並就事件致歉。