環保署推屋苑免費廚餘收集　料日處理50公噸

政府計劃推行垃圾徵費，但回收配套卻未能做好而一直爲人詬病。根據環境保護署今日(23日)遞交立法會的文件，指署方計劃推行免費家居廚餘收集服務，會利用小蠔灣的有機資源回收中心第一期和大埔污水廠，免費收集並優先處理有廚餘分類及回收經驗的屋苑之廚餘，預計每日處理約50公噸。



優先參與免費廚餘收集先導計劃的屋苑包括，曾參與「屋苑廚餘循環再造項目」的35個私人屋苑，環保署會主動邀請這些屋苑參與計劃。另外，亦會聯絡房委會和房協，邀請他們參與在公共屋邨推行先導計劃。至於落實推行日期，文件則未有透露。



環保署又指，在進行屋苑免費廚餘收集先導計劃期間，會分批測試不同的廚餘收集模式，例如參考歐洲或韓國的經驗，利用密封式或設有智能卡自動開關的設施以收集廚餘。署方又會進一步研究如何避免在收集廚餘過程中對居民造成滋擾，包括使用密封式缸車收集及運送廚餘以防止散發氣味和滲濾液洩漏、與管業處及業主代表商討在屋苑適當的地點裝置廚餘收集設施等。



環保署正計劃推展「廚餘、污泥共厭氧消化」技術至沙田污水處理廠。該項目預計於2022年落成投入運作，主要接收沙田區內的家居廚餘，每日的廚餘處理量約為50公噸。預計當2022年沙田污水處理廠設施及回收中心第二期落成後，全港的總廚餘處理量會達致每日600公噸，並會把當中三分之一用作處理家居廚餘，即可將家居廚餘處理量提升至每日200公噸。