網民熱話：巴士歎餅乾食到一地餅碎　無品阿嬸：報警囉！

早前葉德嫻拍攝有關交通工具上的無品乘客，哄動一時，不過似乎無助令人人顧己及人。昨日（22日)有乘客目擊一名「粗口爛舌」的阿嬸，在巴士上肆無忌憚地食到地上及座位上都是餅碎。乘客將片段放上網，並問「香港人公德心何在？」網民批評涉事阿嬸無品，「真係衰格」！



乘客馬丁昨日在天富來往瀝源九巴269D上，目擊一名頭髮半白的阿嬸，在巴士下層的後座食餅乾。然而，自私阿嬸竟然不時將餅乾碎掉在地上及座椅，事後卻置之不理。乘客看不過眼，出聲批評兼拍片，阿嬸卻惡言相向，「唔小心得唔得呀？報警囉！同警察講囉！多X餘，我都費時睬你！」



拍片者續勸喻阿嬸應自行拾回掉在地上的餅乾碎，阿嬸隨即換個座位，繼續食餅乾。拍片者不甘示弱，再度走到阿嬸面前。片段所見，阿嬸手執一塊餅乾繼續食，手舞足蹈地為自己辯護，反駁拍片者多事，「你係咪男人嚟㗎？又關你咩事呀，呢架巴士你買咗咩？」拍片者事後補充，他曾告訴車長，「但車長專心駕駛冇理我，讚！」



網民留言指，車廂內已清楚標示「不准飲食」，認為涉事阿嬸的行為極無品又自私，讚揚拍片者挺身而出。亦有人批評在事件中，並沒有其他乘客幫忙，「可悲嘅係...冇人幫手。難得有人出嚟做爛頭卒，點解個個都要扮睇唔到？其實呢啲人都係幫兇。」



網民有話說

Tommy Au：架車會有好多老鼠曱甴陪坐。

Eva Lau：自己的事自己做，搞到一地都係，又唔執，其實車廂唔畀食嘢，唔影響都唔大問題，但咁大個人食到咁，畀人話都死唔要面。

Janeleefa Wicki Kahwa Kim：成塊消化餅完整跌咗落座位又唔執番，地下又有餅碎。



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