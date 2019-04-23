每日一片：私家車閘車式爬頭　網民影片還原真相

在馬路上爭路切線情況每日發生，不過有時爬頭，經驗及技術都要兼備，否則可能落得被人嘲笑。近日網上瘋傳一段影片，片中私家車司機在馬路上突然以閘車式爬頭，最終撞車收場。不過網民認為事件並不簡單，紛紛「求前傳」，結果一名身在現場的網民發布另一段影片，終將事件真相還原。



現場是深水埗欽州街，事發於昨日(22日)晚上近10時，駕駛白色私家車的事主沿欽州街右線向青山道方向行駛，突然後方傳來連串的響按聲，未幾，中線一架銀色私家車突然加速衝前，在極近距離下，以45度角切入企圖爬頭，結果兩車應聲相撞。撞車後，銀色私家車司機走出，事主亦憤怒得即時落車與對方理論。不過銀車司機表現得理直氣壯，不斷強調已經打燈示意。



網民看過片段後，估計事件並不如片段般簡單，紛紛「求前傳」，結果身在現場另一網民提供另一條片。原來在事發前，兩車早有積怨，由於欽州街只有右邊行車線可直往青山道方向，在中線行駛的銀車多番企圖切入右線都失敗，有人疑老羞成怒而「夾硬Cut」，終釀成意外。



網民得知事件來龍去脈去，都指摘銀車司機行徑離譜，「可唔可以直接釘佢牌，咁都出嚟揸車？下次害死人呀！」「路面上有好多傻仔以為打咗燈，人哋就一定要讓佢，唔讓佢又唔忿氣」。