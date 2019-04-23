被指避稅焗買5億儲稅券　牛奶公司促稅局回水9100萬

稅務局質疑牛奶公司集團透過旗下2間公司之間的安排避稅，要牛奶公司就2012年起的5個課稅年度，繳交約3.4億港元的利得稅，或約1.8億港元的商標利潤稅，牛奶公司已提出上訴，但卻被要求購買2組儲稅券合共逾5億港元。高等法院去年裁定稅務局的做法不當，判牛奶公司就其中2個課稅年度提出的司法覆核勝訴，但稅務局仍拒絕就餘下3個課稅年度發還其中1組儲稅券的款項給牛奶公司，牛奶公司遂於上周四(18日)再入稟高院提出司法覆核，要求稅務局「回水」逾9100萬港元。



2間申請公司都是牛奶公司集團旗下公司，分別是在列支敦士登註冊的Dairyfarm Establishment Limited和在香港註冊的牛奶公司。



2間公司今次要求向稅務局連本帶利取回於2012/13至2014/15課稅年度所購買的商標利潤稅儲稅券，未計利息，涉款近9100萬港元。



入稟狀透露，按稅務局的評稅，牛奶公司在該3個課稅年度要繳交近1.98億港元的利得稅，或近9100萬港元的商標利潤稅。牛奶公司已提出上訴，但稅務局卻要牛奶公司購買2組儲稅券，涉款近2.9億港元。



牛奶公司之前已就2015/16至2016/17課稅年度的同類安排提出司法覆核，高院去年裁定稅務局的做法不當。牛奶公司之後要求稅務局考慮從2個建議方案中兩選一，包括在評稅上訴期間暫時取消評稅決定，或連本帶利退還商標利潤稅儲稅券的款項，但稅務局今年1月已拒絕牛奶公司的決定。



牛奶公司認為，稅務局作出決定時，未有考慮高院去年的判決，並作出不合法的決定，加上該決定對牛奶公司構成壓迫和不公平，因此提出司法覆核，要求稅務局退回款項。