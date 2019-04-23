同性婚姻覆核案　多個團體變性人不准加入訴訟

同性戀者爭取同性婚姻或民事結合合法化的司法覆核(MK案)，已定於5月28日至29日在高等法院聆訊，支持和反對的教會、關注團體和變性人等共8個單位於本月分別提出申請，要求介入訴訟，法官今(23日)聽取各方陳詞後，指本案的主要爭議是法律問題，而法庭不是仲裁社會、道德、宗教或神學爭議的地方，加上擔心日後有其他更多團體「有樣學樣」要求介入，故拒絕所有申請。



今次要求介入的包括支持和反對同性婚姻合法化的教會和關注團體。支付的有九龍佑寧堂、基恩之家、香港基督徒學會和性神學社；反對的有天主教香港教區、性傾向條家校關注組和明光社。上述7個單位表示，讓它們介入訴訟，可協助法庭解決法例中的婚姻定義，包括向法庭提供宗教、神學、社會對婚姻的觀點，以及民調數據，令法庭掌握更全面的資訊。律政司對它們介入持中立，但本案申請人MK卻反對讓它們介入。



另外，由男變女的變性人梁詠恩Joanne也要求介入訴訟，指她提出一些MK沒有提出的法律觀點。律政司反對讓梁介入，但MK卻贊成讓梁介入。