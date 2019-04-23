迪士尼明起加價3%　成人門票加至639元

迪士尼又加價！香港迪士尼樂園度假區今日(23日)公布票價調整，標準門票及「奇妙處處通」年票價格平均調整幅度為3%，明日(24日)起生效。一日標準門票(12至64歲)新售價為639港元(原價619港元)，小童門票(3至11歲)為475港元(原價458港元)。



兩日標準門票和小童門票則分別加至825港元及609港元，長者(65歲或以上)正價門票及「奇妙處處通」會籍售價維持不變。合資格殘疾人士繼續享有7折購買一日門票折扣優惠。



另外，度假區首推全新「奇妙處處通」續會兩年特別優惠，及香港居民專享兩個月的優惠期，於今年6月24日或以前可以舊價購買任何「奇妙處處通」會籍及一日樂園門票。



門票類別 / 原價 / 新價格 / 加幅



一日門票

標準門票(12-64歲適用) / $619 / $639 / 3.2%

小童(3-11歲適用) / $458 / $475 / 3.7%

長者(65歲或以上) / $100 / $100 / 0%



兩日門票

標準門票(12-64歲適用) / $799 / $825 / 3.3%

小童(3-11歲適用) / $589 / $609 / 3.4%

長者(65歲或以上) / $170 / $170 / 0%