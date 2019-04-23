政Whats噏：恐襲爆炸未驚過　旅發局擬吸穆斯林客

近日斯里蘭卡發生連環爆炸襲擊事件，疑是穆斯林組織背後策劃，旅遊發展局就話今年想吸納多啲穆斯林國家嘅旅客嚟香港，新主席彭耀佳今日(23日)首度與傳媒茶敍，被問到會否有「風險」時，佢就話旅客係嚟旅遊，如果嚟搞事可以偷渡或者用其他方法同身份入境，旅發局推唔推廣旅遊，搞事者都會嚟咁話。



彭耀佳話主席係無償工作，有時仲要付出，不過，每個人都要回饋社會，令香港更好。做旅遊推廣同商業推廣一樣，吸引客源，提升銷售額，政府畀合理嘅成本，經濟得益就畀巿民，旅遊好，經濟就好，就業機會亦提高喎。



至於有無推高客源嘅壓力或新目標時，佢就好輕鬆話無，仲話「set」(定)個目標係無意思，首要反而係吸納高增值、肯花錢而逗留時間更長嘅旅客，如果佢哋每人肯花一萬蚊消費，比低消費客群對香港更具經濟效益。



講開旅遊，主席同大部分港人一樣，鍾意去日本旅遊，點解？佢話日本有四時景色同美食，又安全，服務態度又好；不過，香港嘅服務態度就有改善嘅空間，係咪應該再搵人拍多個宣傳服務態度嘅短片宣傳下呢！

