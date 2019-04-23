政Whats噏：恐襲爆炸未驚過 旅發局擬吸穆斯林客
2019年04月23日 16:48
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本月出任旅發局新主席的彭耀佳透露想吸納多些穆斯林國家旅客來香港。
近日斯里蘭卡發生連環爆炸襲擊事件，疑是穆斯林組織背後策劃，旅遊發展局就話今年想吸納多啲穆斯林國家嘅旅客嚟香港，新主席彭耀佳今日(23日)首度與傳媒茶敍，被問到會否有「風險」時，佢就話旅客係嚟旅遊，如果嚟搞事可以偷渡或者用其他方法同身份入境，旅發局推唔推廣旅遊，搞事者都會嚟咁話。
彭耀佳話主席係無償工作，有時仲要付出，不過，每個人都要回饋社會，令香港更好。做旅遊推廣同商業推廣一樣，吸引客源，提升銷售額，政府畀合理嘅成本，經濟得益就畀巿民，旅遊好，經濟就好，就業機會亦提高喎。
至於有無推高客源嘅壓力或新目標時，佢就好輕鬆話無，仲話「set」(定)個目標係無意思，首要反而係吸納高增值、肯花錢而逗留時間更長嘅旅客，如果佢哋每人肯花一萬蚊消費，比低消費客群對香港更具經濟效益。
講開旅遊，主席同大部分港人一樣，鍾意去日本旅遊，點解？佢話日本有四時景色同美食，又安全，服務態度又好；不過，香港嘅服務態度就有改善嘅空間，係咪應該再搵人拍多個宣傳服務態度嘅短片宣傳下呢！