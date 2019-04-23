指醫生逃稅罰款1.1萬太輕　律政司申覆核失敗

心臟科專科醫生譚廣明，在填交2011至2014年間三份報稅表時，將一個物業填報為自住，未有填報相關的租金收入，及填報錯誤的居所貸款利息支出以申請扣減，最終令稅局少計應課稅額逾66萬港元，譚因此少交稅金逾8.5萬元。他於今年2月承認三項逃稅的傳票，被判罰款共11,537港元，律政司認為判罰太輕難起阻嚇作用，向觀塘法院申請覆核判刑。裁判官今日(23日)聽罷陳詞後，認為判刑非明顯不足，拒絕控方申請並維持原判。



控方陳詞指，被告在報稅表上申報沒有物業出租，更沒有填報該3年間所得的逾50萬港元租金收入，並在相關的貸款利息支出「報大數」。控方認為，被告身為醫生受過高深教育，在求情時指不懂得有關物業的法律事項，其解釋難以令人信服，而誤報利息支出一項他聲稱是憑記憶填報，更顯得他對自己的稅務責任及稅務文件持漠視態度。



控方強調《稅務條例》中相關的最高額外罰款，由少徵稅額的1倍大幅提高至3倍，目的是要阻嚇逃稅行為，直指被告的輕率行為要花費納稅人金錢去進行調查，且對其他謹慎處理稅務的納稅人不公平。



另外，控方續指，目前法庭判處被告每張傳票的基本罰款僅1000港元，額外罰款僅是他少繳稅額的10%，判罰明顯過輕，不足以反映案件的嚴重性，亦不能起阻嚇作用。惟辯方回應指，控方接納被告並非蓄意逃稅，且案件調查經年令他深受困擾，況且定罪對專業人士來說已是一大污點，加上他在稅局開始查問時便已繳回少交的稅款，因此法庭在考慮各項因素後所作出的判刑並無不妥。