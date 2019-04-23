單車館水浸非關漏水　康文署指警鐘誤鳴開天窗所致

耗資近11億港元的香港單車館上周五(19日)在下雨期間因警鐘誤鳴，系統自動打開天窗而導致大雨落入場館。康樂及文化事務署署長李美嫦今日(23日)向當晚受影響的使用者致歉，重申消防系統與天窗連結，當晚漏水是因警鐘誤鳴而引起，與屋頂結構完全無關。



李表示，事發當日連夜清理及聯絡工程人員，翌日已重開主場館讓公眾打羽毛球，同時已聯絡單車賽道維修保養承辦商立即到場視察及檢查，初步認為結構沒有問題，狀況良好，惟安全起見，會先讓承辦商作進一步測試，證實安全後會盡快重開賽道。



李續指，康文署一直與香港單車隊就其訓練時間及安排保持聯繫，而港隊曾因賽道濕滑而暫停一晚訓練，完成安全測試後會盡快重開賽道。



李解釋，警鐘誤鳴是因為系統本身敏感，希望盡快疏散煙霧而打開天窗，康文署已聯絡工程部門，若有緊急維修工程會及早進行，並會深入了解系統會否過敏，目前發現天窗附近有一個半外露花灑系統曾受外物擊中而損壞，導致誤鳴。她強調事件與屋頂滲水、漏水無關，不同工程部門已處理單車館曾經出現的漏水問題，今次純粹因警鐘誤鳴所致。