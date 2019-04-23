財委會議程積壓　陳健波料最少加開24小時會議

立法會財務委員會主席陳健波指，本年度財委會積壓議程甚多，本年度的財委會會議目前僅定為合共110小時，即相較上一個年度的134個小時，減少24個小時，預計最少要加開24個小時會議，以處理多個爭議項目及其他多個民生項目，又希望經工務小組及人事編制小組討論後的項目，減少在財委會再討論。



陳健波指，目前有多個較具爭議的項目將會在財委會審議，包括造價逾328億港元的古洞北新發展區及粉嶺北新發展區相關工程等項目、造價逾24億港元的有機資源回收中心第二期，以及橫洲公營房屋發展項目等。



他指，工務小組在今個會期共通過14個項目，其中11項須在財委會再討論，即佔78%，上一個年度僅48%項目需要在財委會再討論，可見比率大幅上升，對於部分爭議不大的項目，仍有泛民議員要求在財委會再討論，每個項目都耗用一個多小時至兩個小時。



陳指，目前備受壓力，有意見要求再修改會議程序，在工務小組及人事編制小組中已審議的項目，要先表決才能決定能否在財委會再討論，他強調不想議會成為「橡皮圖章」，已找建制派班長廖長江與非建制派商討，盡量改善有關比率，減少在財委會再討論的項目數量。