改良方法檢測　沙中線兩鋼筋「增長」3至7毫米

沙中線紅磡站擴建月台再多4支鋼筋的接駁檢查有結果。路政署表示，螺絲頭扭入螺絲帽長度介乎37.3至44.4毫米，符合包括檢測誤差在內的37毫米接駁要求，但當中有2支以原本超聲波檢測方法量度並「掹車邊」合格的鋼筋，以改良超聲波檢測方法量度後，接駁長度增多約3至7毫米。



新公布檢測結果的4支鋼筋，分布於該站「南北走廊C3區月台層板近西面連續牆頂部」、「南北走廊C1區月台層板近西面連續牆頂部」、「東西走廊C3區月台層板近東面連續牆底部」，以及「東西走廊香港體育館區月台層板近東面連續牆頂部」，其螺絲頭扭入螺絲帽的長度分別為40.3毫米、37.3毫米、43.4毫米 及44.4 毫米，外露0至2個扭紋，全部符合安裝要求連檢測誤差在內的37毫米標準。



不過，位於「東西走廊C3區月台層板近東面連續牆底部」及「東西走廊香港體育館區月台層板近東面連續牆頂部」的2支鋼筋，早前以原本的超聲波檢測方法量度時，其螺絲頭扭入螺絲帽的長度僅39.52毫米及37.07毫米，屬於「掹車邊」，但是次以改良超聲波檢測方法量度後，其量度到的接駁長度為43.4毫米 及44.4毫米，「增長」了3.88毫米及7.33毫米。



現時，路政署公布了171支以改良超聲波檢測方法量度的鋼筋接駁結果，當中有37支接駁不達標準，不合格率達21.63%。

