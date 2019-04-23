潘樂陶僭建損工程業操守　黎廣德促學會召紀律聆訊

律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶今(23日)被裁定僭建罪成，罰款2萬港元。公共專業聯盟政策召集人黎廣德認為，潘僭建水池和排水系統但只被法庭罰款2萬港元，等同鼓勵僭建；加上潘是資深工程師及曾任香港工程師學會會長，案件已損害公眾對工程專業的操守期望和誠信，促請學會理事會開會討論是否召開紀律聆訊。如學會取消其會員資格，將影響其工程師專業註冊。



黎表示，今次潘因僭建水池等設施僅判罰2萬港元欠缺阻嚇力，估計增建泳池可省下每月約萬元租值，會給予公眾一個錯誤訊息，僭建者只要付出多2萬港元便有「好大着數」，等同鼓勵僭建。



他又指，市民對工程師的操守有期望，但今次被告犯法令人質疑工程專業，有損業界的聲譽，因此工程師學會理事會不能坐視不理，應盡快開會討論如何挽回公眾對業界的聲譽，包括是否召開紀律聆訊，讓潘有公平機會辯解。他指，如紀律聆訊裁定會員違反專業誠信，懲處由最輕的給予譴責信至最重的取消會員資格；若被取消會員資格，將不能在工程師註冊局續牌，失去工程師專業資格。