國泰兩嚴重事故受查　機師突失視力仍飛半個鐘

因管理不善而從全球最佳航空公司排名榜排名節節下跌的國泰航空，被揭今年接連出現飛行員喪失工作能力的事故。其中，今年1月26日，一班由日本新千歲機場返港的航班，機師在航行期間突失去正常視力，惟仍駕駛該班載有348名乘客的客機約30分鐘才換人，幸涉事航班最終由副機師駕駛下安全降落，未有造成傷亡。



民航意外調查機構今日(23日)交代兩宗涉及國泰飛行員喪失工作能力的嚴重事故初步報告，除上述的事故外，國泰另一班於今年2月26日、由澳洲珀斯返港的航班亦發生類似事故，航行至香港以南約974公里的上空時，機師突然感到氣喘及視力受損，須由副機師代為駕駛，在一個多小時後順利降落香港國際機場。



調查機構發言人預計，兩宗嚴重事故需要調查約12個月，故初步報告只會列出早前收到的資料，並不會有任何分析及結論。



國泰指會全面配合調查工作，有關調查涉及今年1月26日的CX583航班及2月20日的CX170航班，在該兩宗個案，機組人員均按照國泰航空就機師失能的標準操作程序運作航機。兩機長均報稱失能，但在整個航程期間保持清醒，兩人於抵達後由醫療人員診治。



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