觀察黑洞運轉發出重力波　中大研究或證玻色子存在

暗物質是一種構成宇宙約85%物質的不可見物質，科學家假想暗物質或許是由超輕玻色子構成，可以耦合黑洞而形成與黑洞特性互相纏繞的巨型星雲。最近由中大物理系學生主導的研究或可以驗證超輕玻色子是否存在，新方法建基於觀察較小型黑洞圍繞較大型黑洞運轉時所發出的重力波，因重力波會攜帶該黑洞及星雲的訊息，使科學家可以仔細研究超輕玻色子。



重力波是時空結構中的漣漪，它在2015年被雷射波干涉儀重力波觀測站(LIGO)科學團隊首度探測到，開啟有關宇宙科學研究的新時代。由中大領導的研究顯示，重力波可用於研究上述黑洞或星雲系統，當星雲中一個較小型的黑洞圍繞一個巨大的黑洞運轉時，它的運轉軌跡會受到黑洞的引力與星雲的摩擦影響，從而發現超輕玻色子是否存在及其性質。



中大物理系助理教授黎冠峰表示：「研究顯示透過進行單一量度重力波，可以通過模型選擇來驗證超輕玻色子的存在、排除信號的替代解釋及量度玻色子的質量。」未來的重力波探測器如雷射干涉太空天線(LISA)或許可以發現超輕玻色子，為理解大自然中的基本粒子寫下新一章。



相關研究成果已於著名科學期刊《Nature Astronomy》發表。而主導這個研究項目的是來自芬蘭的博士生Otto Hannuksela，預計他將於今年暑假畢業，並前往荷蘭出任博士後研究員。