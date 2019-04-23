公共泊位政策滯後　政府城市規劃一塌糊塗

香港公眾泊車位長期不足，新一份審計報告批評運輸署對政府多層停車場管理不善，有被棄置車輛佔用泊車位逾11年仍未移走，亦有停車場內電動車充電器泊位被非電動車佔用，令電動車「有位冇得泊」。東方報業集團旗下《on.cc東網》時事評論節目《阿王辣爆》，主持人王國興怒轟政府的公共泊位政策嚴重滯後，城市規劃一塌糊塗，對民生問題視如不見。



王國興表示，公眾泊車位問題的癥結在於政府管理不善。運輸署管理的11個政府多層停車場中，共提供5547個泊車位，其中5個停車場內竟有13輛棄置車輛，霸佔車位一年到十多年不等，令駕駛人士望車位興歎，亦令庫房少收340萬港元租金。



王又引述審計報告指，葵芳停車場早在2013年完成提升停車場保安水平工程，不過卻封閉了約6年，導致75個車位不能放租。此外，環境保護署在8個政府停車場提供電動車輛充電設施，但242個設有電動車輛充電器的泊車位中，有168個、即69%泊車位被非電動車輛佔用。王批評政府將停車場管理外判，連責任也一併外判，闊佬懶理的態度令人不能接受。



香港登記汽車數量過去十年不斷上升，但泊車位不升反跌。王批評政府規劃嚴重落後，不但政府停車場一位難求，引伸出「排隊黨」收錢代駕駛人士排隊輪候月租車位、從中牟利的歪風，多區咪錶位亦不敷應用，令違泊問題湧現，而政府忽略中型及大型貨車的泊位需求，更令不少司機只好將車輛隨處泊。



王認為，本地車位緊絀源於政府多項政策出錯，包括過分着重鐵路發展，忽視駕駛人士需要，令道路、泊位等配套無法滿足實際需要。政府早年將公共屋邨停車場售予領匯(現稱領展)，令市民面對車位租金大幅加價，亦只能肉隨砧板上。《2002年研究報告》已指出在政府停車場推行自動泊車系統，方可長遠解決泊車問題，惟運輸署去年才委聘顧問進行研究，研究復研究，可見政府及運輸署只是見步行步，欠缺長遠規劃遠景，難怪車位供不應求。



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