運署稱已檢討大涌橋路安全　未有計劃取消「孭仔燈」

設有多組「孭仔燈」交通燈號的沙田大涌橋路意外頻生，有議員促請當局取消「孭仔燈」設計，運輸署發言人表示，於2018年曾全面檢討大涌橋路的道路安全，並提出各項提升道路安全的措施，包括短期和進一步的交通改善措施，並於大涌橋路由獅子山隧道公路至小瀝源路共7個路口（包括沙田圍路及沙田路路口），實施了多項短期改善措施，例如加設交通標誌和改善道路標記等。除了位於獅子山隧道公路路口的工程因需與其他工程配合而未能如期完成外，其他路口的工程已經於本年1月完成。



此外，運輸署亦建議於大涌橋路南行，近沙田圍路路口及火炭路路口加設衝紅燈攝影機（紅燈機），其中近沙田圍路路口的紅燈機已於去年年底完成安裝，並已交由警方負責運作及維修保養。餘下近火炭路路口的紅燈機已於今年2月完成安裝，待警方5月中完成測試後，會由他們負責運作及維修保養。至於進一步的改善措施，例如改善交通燈位置等，工程會於今年至明年分階段陸續完成。



至於俗稱「孭仔燈」的「綠色箭嘴標誌」，運輸署表示「孭仔燈」是一種有效及安全的燈號，在香港及外國均是常見的交通燈設施。這類交通燈號的指示清晰，其設置目的是令不同方向行駛的車輛在沒有衝突的情況下，能夠同時安全駛過路口，從而可以增加交通流量，以減輕交通擠塞情況，若司機在駕駛時能保持適當專注，均會注意到及了解當時燈號的指示。如果取消「孭仔燈」，現有大部分大涌橋路的十字路口，將會出現交通擠塞或繁忙。故此現階段未有計劃取消「孭仔燈」。



發言人續指，就最近於大涌橋路／沙田圍路交界路口及大涌橋路／沙田路交界路口發生的3宗交通意外，警方現正就有關意外進行調查，運輸署會視乎調查結果及警方的意見，研究相關跟進措施。