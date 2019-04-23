政Whats噏：港公廁臭出國際　謝偉銓叫政府借鏡內地

香港嘅公廁衞生惡劣，臭出國際，政府先至後知後覺，喺早前公布嘅財政預算案建議撥款翻新公廁，食環署署長劉利群仲列出四大目標，當時立法會建築界議員謝偉銓(Tony)已提醒佢要聽多啲業界人士嘅意見，而Tony上周去北京參觀老城區活化同保育，仲叫政府部門要借鏡當區公廁翻新嘅規劃。



預算案提出喺未來五年撥款逾6億港元翻新約240個公廁，喺早前嘅立法會財委會特別會議上，劉利群話將會以工作坊模式收集持份者對翻新設計嘅意見，期望達到四個目標，包括乾爽、無臭、無污漬，同盡快維修損毀嘅設施。



呢四個目標係咪假大空？冇人知，但Tony喺Facebook上載咗喺參觀北京嘅老城區活化同保育嘅相，仲貼文特別提到老城區嘅公廁經過改造翻新，唔單止同其他建築物協調得宜，經過亦聞唔到任何臭味，而今年預算案撥出公帑為香港嘅公廁翻新，呢啲細心嘅規劃同設計正好值得借鏡。有網友亦留言話公廁建得好，唔係問題，亦冇乜大不了，重要嘅係潔淨同衞生，但呢方面香港嘅公廁大多唔合格。



嗱！話說在前頭，唔好搞到一鑊粥之後，又賴話冇人提醒過，劉利群收到未？

