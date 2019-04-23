國泰澳洲返港航班　機師飛行途中喪失工作能力

國泰航空除了一班由日本返港的航班一度出現「盲飛」事故外，該航空公司今年2月21日一班由澳洲珀斯返港的航班CX170，亦發生類似事故，不同的是涉事機師感到氣喘及視力受損後，立即通知副機師，並改由對方代為駕駛，最終航班亦順利降落香港機場。



根據民航意外調查機構的初步報告顯示，涉事的客機型號為空中巴士A350-941，載有270名乘客。而機師擁有2.5萬小時的飛行經驗，其中有97小時是駕駛該型號的客機。該名機長在航行至香港以南約974公里接近馬尼拉時，告知副機師他感到氣喘及視力受損，隨後即交予副機師代執行駕駛職務。期間，該名機師需接受醫用氧氣，其後情況穩定。



涉事航班進入香港飛行情報區後，副機師向空中交通管制發出呼叫，要求優先進場及使用較低的飛行高度，從而降低機艙氣壓高度以協助機長復原，而空中交通管制亦向涉事客機提供縮短的飛行軌道，並在當日早上7時16分順利降落。而國泰當日即通報民航意外調查機構該宗事故。



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