潘樂陶旗下安樂工程申請上市　券商促投資者留意風險

潘樂陶旗下的安樂工程集團於去年十月底第二度遞交上市申請，按有效期六個月計算，將於本月底屆滿。有證券業人士認為，潘今次被定罪，若第二度申請上市失效，即使之後公司再遞交上市申請，審批時間必定拖長，而且就算成功上市，投資者亦要留意風險。



資料顯示，安樂工程集團於去年四月底首次向香港交易所遞交上市申請，至同年十月底相關申請失效，該公司隨即於去年十月三十日再度遞交上市申請。作為安樂工程集團執行董事及主席的潘樂陶，現時透過信託持有該公司84.63%股權。



按交易所指引表明，若涉及令人嚴重質疑品格或誠信的事件，該人士未必適合出任公司董事。信誠證券聯席董事張智威表示，董事若牽涉到刑事罪行或被定罪，將會是上市申請能否獲批的其中一個考慮的因素，雖然未必會直接引致申請上市失敗，但必然會拖長審批過程。



安樂工程集團的初步招股文件提及，公司或受客戶、第三方或公眾指控、投訴或舉報，對聲譽、業務、前景或股價造成重大不利影響。事實上，該公司年初也捲入水務署工程無公開招標的風波。張智威提醒投資者，即使公司成功上市，亦要提防其他潛在風險問題，因為一旦再爆出董事、管理層或公司的不利消息，勢必對股價造成影響。



安樂工程集團於中港澳地區提供機電工程及技術服務，初步招股文件披露，截至一八年六月底止六個月，總收益31.44億元，按年增加41.77%；期內溢利則按年增加25.59%至2.16億元。二○一七年度收入中，約20.2%來自政府項目，所佔比例於一八年上半年度則為14.2%。