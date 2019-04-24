探射燈：事主感遭冒犯已構成性侵

偷拍群組愈趨活躍，尤其在難以追蹤身份的通訊軟件上，部分群組有逾萬名成員。有關注團體指，每年單是在地鐵發生偷拍裙底的個案平均多於100宗，有上升趨勢，年紀最小的受害者僅8歲，而在其他地方的偷拍個案可能更多。



關注婦女性暴力協會總幹事王秀容表示，在受害人不知情的情況下，以拍攝或錄影等形式觀察或記錄其私人部位或臀部已屬裙底偷拍，即使沒有身體接觸，惟有關行為令受害人感到被冒犯，已構成性侵犯。



「依家喺私人地方如屋企、學校嘅偷拍或偷窺根本無王管。」根據該會數字顯示，16歲以下的年幼受害人中，親戚關係的性暴力比例較高，有30%在性侵時更與侵犯者同住，當中或涉及偷拍及偷窺受害人洗澡及更衣，「唔排除係因為冇呢條罪而唔求救。」她建議法改會盡快落實有關訂立「窺淫罪」的建議，參考英格蘭《2003年性罪行法令》，並納入規管裙底偷拍的新修訂，將裙底偷拍及偷窺界定為特定罪行。

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