探射燈：偷拍地點工具成入罪關鍵

協和小學女教師以手機洩露入學叩門試題案，被控「不誠實取用電腦」罪並裁定罪名不成立，律政司上訴至終審法院後敗訴。終院法官認為，法例中「取用」一詞不應涵蓋犯案者使用自己手機或電腦的情況，令這條「萬能Key」被廢武功。



執業大律師陸偉雄坦言，本港目前並無針對偷拍的法例，雖然可以「遊蕩」、「公眾地方內擾亂秩序行為」、「破壞公眾體統」等作出檢控，惟罪行均涉及在公眾地方發生，若案件發生於私人地方，則不可作替代控罪。他補充，除了案發地點，亦要視乎拍攝工具屬於誰人，若取用他人手機或電腦偷拍，才可控以「不誠實取用電腦罪」。如犯案者將偷拍照片放到網上，則有機會觸犯發布色情物品罪，「最大問題正正係好多罪行都係私人地方、犯案者用緊自己電腦或手機偷拍。」

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