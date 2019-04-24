探射燈：文青打卡點易走光　無罪可告縱容偷拍狂

多個文青「打卡」熱點成走光黑點，穿裙女士經過玻璃天橋、透明地板等，隨時春光乍現，令偷拍狂徒有機可乘。然而，有「檢控萬能Key」之稱的「不誠實取用電腦」罪，早前被終審法院裁定不涵蓋使用自己手機或電腦犯案，有立法會議員憂慮出現「真空期」，令公眾誤會偷拍毋須負刑責，促政府盡快就「窺淫罪」立法。



荃灣南豐紗廠成文青新熱點，其中連接兩邊大樓的玻璃天橋是「打卡位」之一，少女到橋上挨近玻璃圍欄擺「甫士」，橋下即可一窺裙底春。天橋上的紗廠標誌吸引不少人於橋底舉機拍照，惟他們有意無意抬頭時，橋上「春光」即映入眼簾。



中環PMQ元創方早於開幕時已被點名為走光黑點，地下展示廊天窗為透明玻璃，亦是平台的通透地板，惟當穿裙女性走過平台時，裙下春光一覽無遺。雖然天窗新增紙板，但地下層向上望仍可從紙板罅隙中窺見裙底，平台的女生毫不察覺有走光危機，亦不見有職員作出提示。



另外，尖沙咀海濱觀景台去年被揭走光危機，其玻璃樓梯及欄河是高危地，但日前仍未增設任何防走光措施，不少身穿短裙的年輕女性走在樓梯上「打卡」，可謂「級級」可危。



立法會議員葛珮帆表示，理解建築設計為美觀及潮流大量使用玻璃，惟走光黑點隨時成為偷拍狂徒目標，她擔心「不誠實取用電腦」罪早前被裁定不涵蓋使用自己的手機或電腦犯案，令偷拍行為愈來愈猖獗。她形容現時為「真空期」，雖然法改會去年發表諮詢文件已建議訂定「窺淫罪」，但她認為草擬法例刻不容緩。



警方發言人表示，去年因涉及公眾地方偷拍猥褻照片的案件宗數為301宗，拘捕人數則為243人，包括「遊蕩」、「公眾地方內擾亂秩序行為」、「破壞公眾體統」罪行。另外，警方現時有9宗以「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」罪檢控的案件，正與律政司商討，包括考慮改控以其他罪行。



南豐紗廠發言人指，玻璃天橋下方已採用磨砂玻璃，會研究是否採用更多防走光措施。PMQ發言人指，地下展示廊已在玻璃天窗安裝遮擋板防走光，並在適當位置增設圍欄及告示。康文署發言人指，文化中心已安排於玻璃圍欄加鋪磨砂貼紙，工程預計於本月底完成。

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