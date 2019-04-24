Dr.東：中醫治暗瘡按體質　用西藥半年無效可轉試

暗瘡令人煩惱，治療暗瘡亦要因人而異，有註冊中醫師表示，中醫治暗瘡會注意不同體質，如部分病人體質屬上熱下寒、即上半身屬熱底、下半身卻寒涼，這類病人使用西藥，不但無法治愈暗瘡，更會導致氣血不足，寒上加寒，他引述，曾有一名四十歲女士飽受暗瘡煎熬數十年，使用西藥治療五至十年仍然無效，她向中醫求助後，三個月的治療已令臉部暗瘡大大改善，面色亦有好轉，重拾自信。中醫師提醒，若暗瘡患者持續使用西藥半年以上而無效，不妨考慮中醫治療。



註冊中醫師潘子剛表示，體質上熱下寒者會感腹部寒冷，手腳冰凍，暗瘡會呈暗色，這類體質虛寒的人若服用西藥的抗生素、消炎藥治療暗瘡，便會變本加厲，傷及自身陽氣，寒上加寒。他憶述，一名女患者先天體質陽虛，雖被暗瘡困擾多年，但因一直錯誤使用西藥，故久久無法醫治，及後更併發氣滯血瘀，個人脾氣大又無法宣洩，卒致氣鬱。



潘形容，該名患者的病情比較複雜，第一眼望症，便發現她的臉色「黑矇矇」，舌頭出現齒印，原因是體內水分過多令舌頭膨脹，與牙齒摩擦所致，潘提醒這類病人日常應減少攝取過多水分及蔬菜生果，由中醫師診斷病情。至於該名病人，被處方服用溫經湯及潛陽封髓丹，經三個月治療後，臉部凹凸不平大有改善，而且暗瘡的顏色轉淡，看到有膿頭，舌頭的齒印亦有消退。



潘子剛表示，暗瘡在中醫角度稱為「粉刺」，原因跟身體臟腑氣血失衡有關，大家經常聽到年輕人「爆瘡」，原因是他們的體質偏熱，因而在臉上生滿暗瘡，這種暗瘡呈鮮明紅色，帶有膿頭，中醫的角度屬肺經風熱。此類病人肺火旺盛，偶爾會有口乾、小便發黃、大便乾燥等。若屬實熱型的人，即代表氣血充足，可透過飲用涼茶調理治療，此類病人即使暗瘡一旦破口，亦會很快康復。



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