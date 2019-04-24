綠色先鋒：自創玩具　環保爸爸廢物造玩物

哥哥籽朗抱着夏威夷小結他輕掃弦線，弟弟籽陶則以手搖鼓伴奏，最後一個音符落下，兩人略顯靦覥。他們手握的樂器以及其他玩具均出自爸爸Norman之手，精緻得不像人手製作，更教人驚訝的是，這些玩具全由廢物再造而成。「以前啲玩具玩咗2、3日就打入冷宮。」大概是不少香港小朋友的寫照，究竟這些環保玩具如何俘虜兩兄弟？



男生的兒時玩具少不了玩具車及火車，籽朗及籽陶也不例外，於是啟發Norman製作首件環保玩具──「鞋盒停車場」，更吸引兒子落手創作，由玩家變成工程師。他表示，初時希望透過重用廢物製作玩具，讓兒子在家中學習STEM，明白升級再用的概念。3年以來，從設計、選材、拆件至裝嵌的過程中，他認為學習解難最為重要。



其實，自製環保玩具本來已是解難的一種，因為本地只有極少數人在做同樣的事，方向未明容易出錯。Norman為鼓勵兒子接觸音樂，更向難度挑戰，自製結他。然而，製作結他要考慮到音準與調音等問題，比造玩具更複雜。第1代小結他的共鳴箱使用了曲奇餅罐與朱古力盒，一大一小分別負責低音與高音，上方的魚尾夾則用來調音。他笑指，「試咗好多月餅罐、曲奇餅罐，先搵到啱音嘅鳴箱。」第2代結他的全木製外形極「文青」。由於音準受拉力影響，因此他選用受力較強、能承托人體重量的木櫈櫈腳製作，再以密度高的木筷子固定弦線位置，弦鈕則取自棄置舊結他。



問到籽朗最喜歡那一件玩具，他的視線越過結他、彈珠機等精美玩具，落在一件由紙皮、塑膠公仔、膠兜拼湊而成的玩具之上。與其他玩具相比，這件玩具顯得簡陋，卻原來由他一手包辦。「由小朋友第一身參與造玩具，先知道需要啲咩。」Norman曾任玩具設計師10多年，坦言以往設計玩具由市場主導，現在則與兒子有交流。一次他不小心丟掉兒子製作的玩具，害他們大吵大鬧，幸最終找回，自此他才懂得大人與小朋友眼中的「玩具」截然不同，「如果唔係，玩具就只係擺設。」

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