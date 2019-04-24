霸錶位與友輪流泊　港爸留愛驅「死守」︰我哋搭車走

假日泊車錶位向來一位難求。惟近日大埔有司機聲稱要為朋友留位，拒絕讓排隊車輛泊入，甚至寧願「棄車」，與家人乘公共交通工具離開。



有網民在Facebook群組「Tai Po 大埔」發貼，指周一（22日）下午約4時46分，正駕車排隊等候大埔翠和里的公眾咪錶位。惟其後有一名正準備離開的男司機向他聲稱「有朋友」，拒絕讓位。



該網民聞言斷然拒絕︰「唔得㗎，你呢度公眾（停車位）。」未料男司機把心一橫，乾脆將私家車留在泊位，拖着小孩落車，着家人一同搭車離去。



最終該網民成功等到其他車位，他諷謂︰「最後我哋等咗第二位了，但係要勞煩你一家大細因為要霸住個位而搭車去目的地，就只可以講聲辛苦晒」。



有街坊在貼文留言，指當日亦遇到該名司機︰「頭先我哋都等過。條友打畀佢朋友大大聲話：『我走㗎啦！你哋過嚟啦，我畀個位你哋！一陣我返嚟，你哋要畀番我喎』」。



不少網民怒斥司機自私：「如果佢冇入錶，報警抄佢牌」、「大埔車友，麻煩自動自覺，唔好做啲自私行為」、「好過分，去搭車都唔讓畀你」。

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