佔中案：陳淑莊腦部有事要做手術　判刑押後至6.10

2014年佔中落幕超過4年，涉及「佔中三子」戴耀廷、陳健民及朱耀明等9被告的佔中案，各人早前就不同控罪均被裁定罪成，西九龍法院今早(24日)作出判刑。現場有近百名他們的支持者，包括多名立法會議員和社運人士。9被告在判決前於法庭外發言，其後進入法院大樓，支持者則在法院大樓地下逗留。



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【10:13】代表張秀賢的資深大律師潘熙進一步求情，指感化官建議張接受感化或社會服務令，官決定押後半小時後再開庭。



【10:00】陳淑莊的代表律師向法庭呈上一些有關陳腦部狀況的醫療文件，表示陳需進行一項緊急手術，否則或會構成生命危險，故請求法庭把其判刑押後，獲法官批准其判刑押後至6月10日。陳續准保釋。



【09:29】李永達稱，深深相信當他服刑完畢後，香港民主運動會再起。



【09:27】黃浩銘手持一張印有內地維權人士的名單，指這些維權人士均有到港聲援佔領行動，但最終都入獄。他希望港人能繼續堅持民主，戰鬥到底，又呼籲市民出席反對逃犯條例的遊行。



【09:23】張秀賢表示，收到逾250封來自四面八方的品格證明，都是說自己的故事，本身不想交這些品格證明，因為他沒有做錯事。他希望市民能多關心仍面對訴訟以及在囚的抗爭者。



【09:21】邵家臻發言時多謝支持者及傳媒，指感覺引刀成一快，事就這樣成了，形容是最光榮、最重要的時刻。他又指兩星期前已有心理準備入獄，因此認為這兩星期是賺了。



【09:19】陳淑莊表示，抗爭路長非爭朝夕，堅守原則不要失望。



【09:18】朱耀明表示，需要香港人努力去創造和諧的社會，希望港人不要因為他們入獄而放棄抗爭，要堅持下去。



【09:17】陳健民表示，法官在判詞中曾指他們很天真，反問「有咩天真得過相信一國兩制？」他表示，自己和很多人都相信及保衞一國兩制，呼籲市民未來要上街反對逃犯條例修訂。



【09:15】戴耀廷表示，判刑在即仍感到平安、有昐望，無論結果如何亦會欣然面對。