網民熱話：港女坐巴士擔遮　網民戲謔：小芙蓉？

不少貪靚的女士都會擔心夏天來臨，害怕紫外線對皮膚造成損害。為了防曬，女士們幾乎是各出奇謀！日前有網民在社交平台上載一張女子在巴士車廂內擔遮的照片，惹來網民的熱議。



昨日（23日）網民Samson Wan在Facebook群組「深井人」上載了一張照片，只見照片中一名皮膚白皙、穿着黑衣黑褲的女子，戴着太陽眼鏡坐在巴士上層前排位置上，手上擔着一把棕紅色帶喱士邊雨傘。女子姿態端正，目不斜視，一點也不在意旁人的目光。為了避免曬黑，可謂用盡一切方法！連發文者Samson都忍不住打趣道：「日光日白都咁猛！」



其後網民亦附和Samson的說法，笑稱：「真係猛～」不少人更將女子說成是電視劇《大鬧廣昌隆》中的「小芙蓉」：「小芙蓉在深井？」「應該拎把油紙遮」。不過有網民對女子舉動表示理解：「要知道女士做防曬美白係好高成本！我明！」「我想咁做好耐，不過唔敢。車頭真係好曬㗎」。有人亦分享遇過更誇張情況：「962B早上經常見到類似情況，有位女士全個頭用件衫包住；有人開遮；有人用黑網貼在玻璃上」。



網民有話說：



Catherine Lau：令人感到無奈的文化！



Vicki Wong PO Yin：好邪



Bernard Mak：「一舉兩得」可以遮太陽，又可以擋冷氣風位直吹。



Sandy Jia Rao：有病...



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