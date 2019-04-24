董之英欺凌疑雲餘波未了　討論區文章質疑另有內情

馬鞍山仁濟醫院董之英紀念中學早前爆出懷疑欺凌事件，警方今年1月拘捕8名涉案青年，至上周四(18日)全部釋放。惟事件似乎仍不斷有餘波，將片段上載互聯網的葉姓舊生，事後透過立法會議員區諾軒表示，警方於今年1月替他錄取詳細口供時，有警員斥責他應停止向外界披露事件和接受訪問，期間亦拒絕其家人陪同，他更聲稱在警員威嚇下簽署了口供紙。



直至近日，有相信是知情人士在網上討論區爆料，質疑該舊生「前言不對後語」，甚至是另有內情。文章指出，該舊生上載的片段是攝於2018年3月，並不如他所言「今年返去母校親眼目睹，因為睇唔過眼先影落嘅片」。而事後更有同學透露，該舊生曾對外表示上載影片是為了復仇。但撰文者反而質疑「邊個同佢有仇？」，並表示該舊生在離校前曾與同學合照再上載至Instagram。



至於他對警方的投訴，文章亦質疑：包括該舊生表示1月26日由警方「立刻接載他到沙田警處」錄口供，但口供紙的日期則是1月28日。爆料人更直言：「點解要害我哋？點解要咬住我哋唔放？」



對於葉姓舊生的指控，警方發言人早前回應指，從未接獲葉先生表示需要家人陪同錄取口供的要求。至於有關口供是經葉閱讀及確認後，才簽署作實，事後警方將口供副本交予他，並獲其簽收。警方其後亦接獲他的律師要求，並再提供口供副本。警方對每宗個案均會審慎考慮所有證據，根據受害人、被捕人士及目擊證人提供的資料跟進調查，以認真及專業的態度處理。

