佔中案：官指8被告無悔意　行為對公眾造成妨擾破壞

2014年佔中落幕超過4年，涉及「佔中三子」戴耀廷、陳健民及朱耀明等9名被告的佔中案，今早(9日)在西九龍法院判刑。最終戴、陳、朱均判囚16個月，其中朱獲緩刑兩年；邵家臻及黃浩銘判囚8個月；張秀賢判200小時社服令；鍾耀華及李永達判囚8個月，獲緩刑兩年。而陳淑莊則押後判刑。



法官判刑時表示，各被告並未顯示任何悔意，法庭所指的悔意並非要求各被告放棄他們的政治理念或訴求，其政治理念等並非法庭需要關注的事宜，法庭關注的是他們的行為對公眾構成過分損害及不便，而他們對此並沒有任何悔意。判處罰款或社會服務令不足以反映案件嚴重性，而法庭接納三子提倡當日的行動均是和平進行。



法庭指，他們雖聲稱行動是為公民抗命，爭取普選，指早已預備為一己行為承擔後果，並打算違法達意等，惟真相卻是造成公眾很大妨擾及破壞。而法庭亦不認同警方施放催淚彈令更多人加入，在放催淚彈之前，三子已煽惑人上街，這只能是他們當初未能預見到。



針對首被告戴耀廷、次被告陳健民、第五被告邵家臻及第八被告黃浩銘，法庭認為沒有酌情理由令他們可以不用即時監禁，並指相信邵家臻可在懲教署安排下就其身體問題得到合適的治療。此外，法官考慮到第三被告朱耀明及第九被告李永達，長期為社會服務、作出的貢獻，及他們的年紀，認為可予以緩刑；鑑於第六被告張秀賢及第七被告鍾耀華案發時的年紀，認為可給予兩人機會。



法官又指，考慮了控方需要調查的資料數量，認為控方檢控延誤屬合理範圍內，亦沒有對各被告造成不公平情況。



在法官宣讀判刑理由期間，憔悴的戴耀廷不時低頭抄寫筆記，身旁的陳健民則專注聆聽，時而抬頭仰望；而在法官引述二人及其他被告對其所作所為不後悔時，二人曾向公眾微笑，但二人當知悉判刑後略帶失望，朱耀明則落淚並與戴、陳互擁。