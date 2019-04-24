佔中案：邵家臻面臨罷免危機　明年立會換屆無得選

社福界立法會議員邵家臻被判囚8個月，議席隨時「凍過水」。根據立法會機制，當三分之二、即46名議員支持，即可罷免其議席。換言之，邵的未來議員生涯，將取決於其餘25名非建制派議員取態，而他一旦喪失議員資格，政府將要就議席出缺補選。至於公民黨立法會議員陳淑莊押後判刑，刑期未知，其議席去留亦懸而未決。



《基本法》第79條(6)規定，議員涉刑事罪行被判囚1個月或以上，經立法會出席會議的議員三分之二通過便可解除職務，立法會主席即可宣告其喪失議員資格。不計算邵家臻，現時立法會有69名議員，撇除主席料按慣例不表態，建制及非建制分別有42及26名議員，現時邵判囚8個月，須即時入獄，建制派有權按機制罷免其議席。假設68名議員均在席投票，即解除邵職務的門檻要有46人支持。民主派表決時是否在席或倒戈投支持票，均會影響結果。



至於邵若上訴會否影響被解除議席時間，以1998年詹培忠被判囚3年個案為例，即使他於判囚後翌日提出上訴，惟當時有議員按《基本法》相關規定，啟動解除職務程序及獲得通過，隨後政府要刊憲宣布其議席出缺，歷時約1個月時間，故邵能否保住議席關鍵是判囚與否，以及各黨派投票取態。建制派同時亦可引用《基本法》第79條(2)，以議員未得到立法會主席同意連續3個月不出席會議，挑戰其議席合理性。



根據《立法會條例》第39條規定，被判入獄逾3個月，不論是否獲緩刑，有關人士不得於5年內參選，意味邵將無法於明年立法會換屆選舉爭取連任。