佔中案：戴陳囚16個月　七警囚2年　執法者判刑重過搞手

法庭今日(24日)就違法佔領行動案其中8名罪成被告判刑，戴耀廷及陳健民即時入獄16個月。兩人的16個月監禁，是2014年佔中以來，「佔領」方罪成者暫時最重刑責，但計及佔領行動衍生的刑事案，判刑最重是「七警案」，7名涉案警員早前被判入獄2年，其後陸續獲准保釋等候上訴。



警方在非法佔領期間拘捕955人，另有48人於事件結束後被捕。至今，225人已經或正在接受司法程序處理，連同本案9人，169人須承擔法律後果，包括127人被定罪及42人須簽保守行為，牽涉罪名包括非法集結、藏有攻擊性武器、襲擊致身體受傷害、襲警、刑毀及刑恐等，判罰包括監禁、感化令、社會服務令及罰款等。



今日之前，「佔領」一方被定罪判刑者，最重是入獄10個月。翻查資料，2014年12月1日佔領期間，佔旺吳姓男義工與另一名男子，於金鐘海富中心地下分別襲擊3名警員，其中1警更遭打至暈倒，法庭翌年裁定吳襲警及普通襲擊3罪成立，判囚10個月，另一涉案男子罪名不成立。



至於牽涉佔領而較為人熟知的案件，包括被視為佔領開端的衝擊公民廣場案，「雙學三子」黃之鋒、羅冠聰及周永康經審訊後分別被判80、120小時社會服務令，以及監禁3周、緩刑1年。上訴庭後來雖改判三人分別6個月、8個月和7個月監禁，惟去年2月終院裁定3人減刑上訴得直，撤銷即時監禁決定，恢復原審判決。



不過，佔中相關刑事案判刑最重是七警案。2014年10月15日，當時是公民黨成員的曾健超襲擊警務人員和拒捕，負責拘捕他的7名警員被媒體拍得把曾抬至「暗角」施襲。7人後來被裁定襲擊罪成各判囚2年，其後陸續獲保釋等候上訴。曾亦因此事被裁定1項襲警和2項拒捕罪成，判囚5周。



同年11月，旺角佔領區清場期間時任警司朱經緯被指執勤時揮警棍襲擊一男子，襲擊致造成身體傷害罪成判監3個月，終院今年初拒絕其上訴許可申請。