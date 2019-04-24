隱瞞9申請人經轉介申貸款　星展男顧問認7項欺詐

星展銀行(香港)有限公司前私人貸款業務男顧問，涉向星展隱瞞9名貸款申請人其實是由財務中介公司轉介，誘使星展共批出逾170萬港元貸款，並向他發放6.4萬港元佣金，他與中介公司男經理事後共被控8項欺詐罪和1項串謀欺詐罪。男顧問今(24日)在區域法院承認其中7項欺詐罪，獲准保釋至5月17日判刑，期間索取背景和社服令報告，男經理則否認一項串謀欺詐罪受審。



兩被告依次是星展前私人貸款業務顧問葉建明(41歲)，以及成喻發展有限公司前高級理財分析經理吳紹倫(31歲)。葉獨自被控8項欺詐罪，指他於2015年7月至12月間，隱瞞8名貸款申請人是由財務中介機構轉介，誘使星展批出共159萬多港元的貸款申請，以及向葉發放約6萬港元佣金。兩人另一同被控一項串謀欺詐罪，指他們以相同手法，誘使星展向另一申請人批出10.7萬港元貸款，以及向葉發放3400多港元佣金。葉今承認其中7罪後，餘下2罪留在法庭存檔。



針對葉的案情指，案發時葉負責街頭攤位和派宣傳品，以尋找潛在客戶，而星展規定，禁止顧問藉電話促銷拉客或處理中介機構的轉介個案。



於案發時段內，有7名市民收到促銷電話後向財務中介機構申請貸款，他們其後收到葉的電話，表示星展正處理他們的申請，並提醒他們，若有星展職員來電，他們要向職員聲稱曾收到星展傳單、曾看過星展廣告，或否認是由財務公司轉介。最終星展向該7人批出共147萬港元貸款，並向葉發出56,780港元佣金；該些申請人事後需向中介公司支付15%至25%的服務費。事件最終東窗事發，被告於2016年初被捕，警誡下他否認犯案。