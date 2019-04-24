每日一片：不滿貨車隧道內跟車太貼　圖公審反被揶揄

跟車太貼行徑不只令人反感，更是交通意外原因之一。有司機近日就上載一條影片到網上，聲討在隧道內跟隨其後的貨車跟車太貼，質疑對方「推車」。不少網民看過影片後，認為貨車已保持合理距離，有人更將焦點放在事主身上，反問：「你係咪踩緊單車？」揶揄他車速太慢。



網民Franco Ho昨日（23日)在Facebook群組「馬路的事討論區」上載一條影片並貼文，貼文指：「收工時間的大欖隧道，相信隧道有車速限制唔係任我行...步步進逼，我惟有打燈投降啦...」事主口中的步步進逼，就是一架貨車。片中所見，該架貨車一直跟着其後，有時駛得較為貼近，但並不算離譜。



事主的控訴似乎得不到網民認同，有人認為兩車仍保持一定距離：「咁都叫推？樓主返去搭巴士啦」、「被迫害妄想症？」亦有人發現旁邊車輛不少車都超前，「慢線嘅車都快過你！」「唔係快又想安全一早行慢線啦」。面對網民群情洶湧，事主最後反嘲笑一眾網民無知，事關後置鏡頭拍攝出來是「反鏡」：「留意貨車牌同隧道緊急逃生口，好明顯所有快過我嘅車喺右線(快線)。」



