女EO被搶手機案　控方指許智峯自相矛盾

民主黨立法會議員許智峯去年4月立法會審議《廣深港高鐵(一地兩檢)條例草案》期間，涉嫌在大樓內搶去政府一名女高級行政主任(EO)的手機，並將手機帶入廁所16分鐘始歸還，許事後被控普通襲擊、有犯罪或不誠實意圖而取用電腦，以及阻礙公職人員執行職務共3罪。控辯雙方今(24日)在東區法院作結案陳詞。



控方指，案發後第二天，被告在記者會上公開表示為維護自己及其他立法會議員私隱，所以要搶去手機搜集對方侵犯私隱的證據，但庭上作供時，則又將重點轉為因懷疑對方違法，因此有急切必要出手搶去電話阻止。控方認為被告此兩個說法有衝突，故法庭應對他在庭上所作證供的可信性有保留。



控方又指，被告聲稱對方違法，但又未能確實指出違反哪條法例，及後更坦承在電話沒找到違法資料，以解釋為何在搶去電話後沒即時報警舉報對方。控方質疑，若被告沒找到違法資料，為何又要將電話內部分檔案傳到自己的電郵信箱，直指他自相矛盾，「佢根本就唔知電話裏面有啲乜嘢資料，佢搶咗個電話，佢只係想睇入面有乜之嘛」。



控方續指，被告在記者會中明言「我知無佢(事主)嘅同意，我點都係唔啱」，證明他清楚知道自己無權取得那電話，更無權接觸甚至傳送內裏的資料，即使如他所說是想搜集對方違法證據去舉報，「佢想攞啲佢本來無嘅嘢，就已經係不誠實」。